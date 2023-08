Der Einser kann den Unterschied machen

Zeitenwende ist so ein Schlagwort der Stunde. Künstliche Intelligenz, Klimawende, politische Verschiebungen lassen den Veränderungsdruck in Europas Gesellschaften ansteigen. Angesichts digitaler Vorherrschaft der USA gilt dies noch stärker für Forschung und Wissenschaft und Österreichs Universitäten. Das muss auch den neuen Rektor der Linzer Johannes-Kepler-Universität, Stefan Koch, beschäftigen. Koch übernimmt am 1. Oktober die Leitung der Universität von Meinhard Lukas, der sich in acht