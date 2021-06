Franz Schützeneder dürfte bald nicht mehr Corona-Impfkoordinator des Landes Oberösterreich sein. Es sei sein Wunsch, die Funktion zurückzulegen und in die Abteilung Gesellschaft zurückzuwechseln – "dort stehen viele Aufgaben an", sagt Schützeneder auf Anfrage der OÖNachrichten. Die Aufbauarbeit für die Corona-Impfungen sehe er gewissermaßen als erledigt an. "Jetzt läuft es gut", sagt Schützeneder. Künftig gehe es beim Impfen vor allem um Logistik und Einsatzplanung.