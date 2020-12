Über die teilweise Überforderung des Systems, Reaktionen in der Bevölkerung und Hoffnung für 2021 spricht Carmen Breitwieser, Bezirkshauptfrau von Steyr-Land und Sprecherin der Bezirkshauptmannschaften im Corona-Krisenstab des Landes Oberösterreich. OÖNachrichten: Die Bezirkshauptmannschaften sind seit März im beispiellosen Krisenmodus. Was bedeutet die Pandemie für die Behörden und Mitarbeiter in Oberösterreich? Carmen Breitwieser: Es ist eine noch nie da gewesene Herausforderung – wegen