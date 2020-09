"Demokratie ist nichts Selbstverständliches"

Am heutigen 15. September ist der Internationale Tag der Demokratie. Bei einer repräsentativen Spectra-Umfrage wurden 800 Oberösterreicher befragt, welche Bereiche zum Zusammenhalt oder zur Spaltung der Gesellschaft beitragen. Vorne als Integrationsfaktoren liegen Sport und Kultur mit positiven Salden von 43 und 29 Prozent. Die Einschätzung der Politik ist ambivalent: Ihr wird zwar von 37 Prozent attestiert, Zusammenhalt zu fördern, aber 29 Prozent sehen in der Politik eine Ursache für Spaltung (Saldo plus acht Prozent).

Auch Unternehmer liegen mit plus elf Prozent Saldo hinten. "Das Bewusstsein, dass Betriebe den Zusammenhalt stärken, ist unterentwickelt", sagt Gottfried Kneifel, Chef des Instituts Wirtschaftsstandort OÖ (IWS), das die Studie in Auftrag gab. Generell sagen 87 Prozent der Befragten, ehrenamtliche Arbeit fördere die Demokratie.

Der Landtag hat – unterstützt vom IWS – die Plattform "demokratieforum.at" gestartet. Alle Bürger sind aufgerufen, sich an der Diskussion zum Thema Demokratie zu beteiligen. Bürgermeister und Schulleiter werden eingebunden. "Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit", sagt Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP).

Artikel von Alexander Zens Redakteur Politik a.zens@nachrichten.at