Dating-Apps und Influencer: Wie das Land Jugendliche zur Impfung motivieren will

Wie der Krisenstab am Montag berichtete, sind in Oberösterreich 13 Omikron-Verdachtsfälle bestätigt worden. Zudem gibt es 31 Verdachtsfälle, die bisher nur auf einem PCR-Test basieren. Angesichts der drohenden Welle durch die neue Variante werden die Aktivitäten in Sachen Impfwerbung verstärkt. Unter anderem will man junge Leute besser erreichen.

Eigene Filter für Instagram und Snapchat werden kreiert, Influencer sollen auf Instagram und TikTok für die Impfung werben. Im Rahmen einer "American Schoolbus"-Tour sollen ab Jänner Ärzte Beratung und Impfung anbieten. Den Organisationen im Landesjugendbeirat finanziert das Land Werbeausgaben für Impfkampagnen, kündigte Jugend-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Derzeit haben etwa sieben von zehn der 15- bis 25-Jährigen zumindest eine erste Impfdosis erhalten.

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) initiierte indes einen Impfaufruf von mehr als 60 oberösterreichischen Unternehmen darunter große wie Siemens, Borealis, die voestalpine, Keba, Hofer und Spar aber auch kleinere wie die Bäckerei Brandl, Veritas und der Linzer Zoo sowie der Landesjagdverband, ARBÖ und die PlusCity. Sie sprechen sich nach dem Vorbild der von 150 Unternehmen in Deutschland initiierten Kampagne #ZusammenGegenCorona mit abgewandelten Slogans oder Logos in einem Video für das Impfen gegen das Coronavirus aus. "Mit einer klaren Message sollen weitere Bürger und Bürgerinnen zur Impfung bewegt werden, um sich und andere zu schützen", dankte Luger allen Teilnehmenden.

Bei der oberösterreichischen "Impfwoche" - in der Vorwoche was das Angebot noch einmal aufgestockt worden - wurde die Impfquote von 64,5 Prozent Vollimmunisierte am 12. Dezember auf 65,7 Prozent am 19. Dezember gesteigert, bilanziert das Land am Montag. Im Bezirk Braunau hat man die 60-Prozent-Marke allerdings immer noch nicht erreicht, hier hält man bei 59,3 Prozent.