Daten zurückgehalten? Stelzer reagiert auf Kritik der Bürgermeister

Das entspreche auch einem Mitte der Vorwoche ergangenen Erlass des Bundes, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Nachmittag mit.

Das Land Oberösterreich habe von Anfang an auf eine bundeseinheitliche Lösung gedrängt, so Stelzer, denn die Weitergabe der Daten sei im Hinblick auf den Datenschutz sensibel. Mitte vergangener Woche habe es dann einen Erlass des Bundes gegeben, wonach die Bezirksverwaltungsbehörden die Anzahl der in einer Gemeinde gemeldeten Fälle an die jeweiligen Bürgermeister melden können. Das werde in Oberösterreich seither auch so praktiziert.

Die Bürgermeisterplattform hatte am Wochenende Kritik am Krisenstab des Landes geübt. Günter Engertsberger (SPÖ) aus Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) warf gemeinsam mit vier weiteren Gemeindechefs dem Land vor, Daten zurückzuhalten und die Weitergabe von Infos pro Bezirk sehr unterschiedlich handzuhaben. Allerdings fordern die Ortschefs auch, die Zahl der Infizierten in allen anderen umliegenden Gemeinden der Region und nicht nur jene im eigenen Ort zu erfahren.

