"Das waren unsere Heldengeschichten"

OÖNachrichten: Wenn Sie jetzt noch einmal 18 wären: Würden Sie wieder Arzt werden wollen trotz all der Diskussionen über Personalnot und Überlastung im Gesundheitssystem? Peter Niedermoser: Hundertprozentig, ja. Es ist ein fordernder, aber auch erfüllender Beruf. Und eines ist auch sicher: Mediziner werden immer gebraucht. Gegenwärtig sogar sehr dringend, in vielen Spitälern klagt man über Personalnot. Wie ist die Lage in Oberösterreich? Sie ist wie in ganz Österreich angespannt. Wir waren in