Gestern Vormittag liefen die Telefone zwischen den SPÖ-Granden in Oberösterreich heiß. Zu Mittag stand dann fest, dass SPÖ-Landeschefin Birgit Gerstorfer und SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer vorzeitig abgelöst werden. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) bestätigte den OÖNachrichten, dass noch am Dienstagabend das Präsidium der Landes-SPÖ in Linz zusammentreten werde, um diese Entscheidung formell zu treffen.