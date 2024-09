Das sind die elf Gründungsprofessoren der IT:U

Ende Juli wurde bekannt, dass das Team der Gründungsprofessoren für die neue Digital-Uni, genannt IT:U, steht - allerdings ohne Details zu nennen. Seit dem heutigen Montag ist nun klar, wer die elf Lehrenden sind. Sie stammen aus USA, Japan, Brasilien, den Niederlanden und Italien, aber natürlich auch aus Österreich und Deutschland. Für die Stellen gab es mehr als 400 Bewerbungen. Hier ein Überblick:

Sebastian Dennerlein

Sebastian Dennerlein Bild: privat

Dennerlein ist Assistenzprofessor für Learning Science. Bevor er an die IT:U berufen wurde, arbeitete er als Forscher und Dozent am Institut für Bildungswissenschaften und -technologie an der Universität Twente (Niederlande) und spezialisierte sich auf die Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Lehren und Lernen. Die Nutzung computergestützter Ansätze ist ein Eckpfeiler in seinem Bestreben, Lernprozesse zu verstehen

und zu unterstützen. Er konzentriert sich auf ethische Reflexionspraktiken für die Entwicklung

verantwortungsvoller KI.

Christopher Frauenberger

Chris Frauenberger Bild: privat

Frauenberger interessiert sich für die Gestaltung digitaler Technologien mit und für Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenswelten. In seiner Forschung lässt er sich von

den Sozialwissenschaften, der Philosophie und dem Design inspirieren, um alternative digitale Zukünfte zu erforschen, die gewünscht, sinnvoll und nachhaltig sind. Seine Arbeit bewegt sich zwischen praktischen Anwendungen in realen Umgebungen wie Pflege oder Bildung und theoretischen Fragen über die Art unserer Beziehung zu Technologien wie künstlicher Intelligenz oder Robotern. Von der Paris Lodron Universität Salzburg kommend, konzentriert er sich in seiner

Forschung an der IT:U auf die Beziehungen zwischen Mensch und Computer und deren ethische Implikationen.

Christian Hilbe

Christian Hilbe Bild: privat

Hilbe leitet die IT:U-Forschungsgruppe für Game Theory and Evolutionary Dynamics. Als angewandter Mathematiker hat er ein starkes Interesse an der Dynamik des Sozialverhaltens. Er nutzt Mathematik, Simulationen und Verhaltensexperimente, um das menschliche Sozialverhalten zu erforschen. Er ist besonders daran interessiert zu verstehen, was

Menschen dazu bringt zu kooperieren, wie sie ihre Strategien im Laufe der Zeit anpassen und wie individuelle Verhaltensweisen zu kollektiven Phänomenen wie der Polarisierung führen. Nach seiner Forschungstätigkeit am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie (Deutschland) wechselt er nun an die IT:U.

Yufang Hou

Yufang Hou Bild: privat

Hou ist Forscherin im Bereich Natural Language Processing (NLP) und Computerlinguistik. Mit ihrem Hintergrund als Wissenschaftlerin bei IBM Research und als leitende Dozentin am UKP Lab der TU Darmstadt wechselt sie an die IT:U. Sie leitet die NLPForschungsgruppe, um Spitzenforschung im Bereich NLP zu betreiben, mit einem starken Fokus

auf die Steuerung von Large Language Models (LLM) und menschenzentrierte NLP-Anwendungen für Bildung, Sozial- und Geisteswissenschaften und wissenschaftliche

Entdeckungen. Ihre Forschung zielt darauf ab, robuste und vertrauenswürdige NLP-Techniken zu entwickeln, um Mensch-KI- und Mensch-Mensch-Interaktionen zu verbessern und reale Probleme zu lösen.

Nina Hubig

Nina Hubig Bild: privat

Hubig kommt als Assistenzprofessorin zur IT:U, nachdem sie fünf Jahre lang an der Clemson University in der School of Computing und dem Biomedical Data Science Program

(USA) gelehrt und geforscht hat. Ihre Forschung konzentriert sich auf erklärbare künstliche Intelligenz (Explainable Artificial Intelligence, XAI), insbesondere im Kontext des

Gesundheitswesens und der Datenwissenschaft, mit dem Ziel, die Transparenz in KI-Systemen zu verbessern, die für kritische Anwendungen wie die Verarbeitung medizinischer Daten und die Analyse sozialer Netzwerke eingesetzt werden. An der IT:U bringt sie ihre große Erfahrung im

Bereich der erklärbaren künstlichen Intelligenz ein.

Jie Mei

Jie Mei Bild: privat

Mei ist medizinische Neurowissenschaftlerin. Vor ihrer Berufung an die IT:U war sie Assistenzprofessorin an der Universität Tokio. An der IT:U wird sich Jie Mei auf die vom Gehirn inspirierte Berechnung sowie die Analyse und Modellierung neurowissenschaftlicher Daten konzentrieren. Ihre Forschungsgruppe untersucht, wie das Lernen des biologischen Gehirns das Design neuer KI-Modelle inspirieren kann und wie wir Werkzeuge der KI nutzen können, um die

Physiologie und die Funktionen des Gehirns zu verstehen.

Daniel Klotz

Daniel Klotz Bild: privat

Klotz arbeitet an der Schnittstelle zwischen maschinellem Lernen und den Geowissenschaften. In seiner Forschung, die er bisher an der Johannes Kepler Universität Linz

und dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ (Deutschland) durchgeführt hat, konzentriert er sich auf die Entwicklung und Anwendung datengesteuerter Ansätze zum

Verständnis, zur Beschreibung und Reduzierung von Umweltrisiken. Konkret untersuchen er und sein Team, wie wir die Variabilität und Bewegung von Wasser lernen und beschreiben können: Wann ist wie viel Wasser wo? Antworten auf diese Frage zu finden, ist besonders wichtig, wenn

wir zu viel oder zu wenig Wasser haben. Und das maschinelle Lernen bietet uns die Möglichkeit, bessere und genauere Vorhersagen zu treffen.

Tiago de Paula Peixoto

Tiago de Paula Peixoto Bild: privat

Er konzentriert sich auf Complex Systems and Network Science. An der IT:U arbeitet seine Forschungsgruppe an der Schnittstelle zwischen statistischer Physik, computergestützter Statistik, Informationstheorie und maschinellem Lernen und konzentriert sich auf die methodischen Grundlagen der Netzwerkwissenschaft und die Untersuchung komplexer Systeme. Beispiele für komplexe Systeme sind Organismen, Ökosysteme, Klima, technische

Systeme und ganze Gesellschaften. In seiner Forschung nutzt er die Mathematik und Berechnungen, um aus großen Datenmengen die verborgenen Regeln zu entdecken, die das

Verhalten von Mikroben, Neuronen, Krankheiten, Wirtschaft und auch Menschen bestimmen. Tiago de Paula Peixoto war bis zuletzt als außerordentlicher Professor am Institut für Netzwerkund Datenwissenschaften an der Central European University (CEU) in Wien tätig.

Bernd Resch

Bernd Resch Bild: privat

Resch ist Professor für Geosocial Artificial Intelligence an der IT:U und Gastwissenschaftler an der Harvard University (USA). Mit der zunehmenden Verfügbarkeit großer, offener Datensätze, die von Social-Media-Posts und Echtzeit-Nachrichtenartikeln bis hin zu physiologischen Messungen und Mobiltelefonaufzeichnungen reichen, können völlig neue

Einblicke in georäumliche und soziale Prozesse gewonnen werden. Die Geosocial-AIForschungsgruppe

konzentriert sich auf das Verständnis georäumlicher und sozialer Prozesse durch eine KI-basierte Analyse von nutzergenerierten digitalen Daten. Diese Forschung

unterstützt dabei, die räumlich-zeitliche Ausbreitung von Krankheiten zu verstehen, die am stärksten betroffenen Gebiete nach einer Naturkatastrophe zu identifizieren oder Erkenntnisse über demokratiegefährdende Kommunikation im Internet bzw. in sozialen Medien zu gewinnen.

Ben Wagner

Ben Wagner Bild: privat

Wagner ist Professor für Human Rights and Technologies. Sein

Forschungsschwerpunkt umfasst die Steuerung von sozialrechtlichen Systemen und Menschenrechten im Kontext von Technologien. Sein Forschungsziel ist es, verantwortungsvolle Systeme zu schaffen, die menschliche Entscheidungsprozesse unterstützen. Ben Wagner

arbeitet auch an der TU Delft und an der Inholland University of Applied Sciences (Niederlande).

Philipp Wintersberger

Philipp Wintersberger Bild: privat

Wintersberger ist Professor für Intelligent User Interfaces an der IT:U. Intelligenz allein ist kein Garant für eine effektive Zusammenarbeit – das gilt für Menschen, aber auch für

Maschinen und KI. Effektive Zusammenarbeit setzt voraus, dass man die Dynamik der Teamarbeit versteht und die Stärken und Schwächen aller Teammitglieder kennt. In der Intelligent User Interfaces Research Group an der IT:U konzentriert er sich auf die Entwicklung innovativer

Interaktionskonzepte für KI und Computer, um sicherzustellen, dass sich zukünftige digitale

Systeme von bloßen Werkzeugen zu wertvollen Teamplayern entwickeln. Philipp Wintersberger war am Digital Media Lab der Fachhochschule Oberösterreich tätig.

Zweites Doktoratsstudium

Mit Beginn des Herbstsemesters soll - so die Ankündigung seitens der IT:U -auch ein zweites Masterstudium an der IT:U starten: „Computational X“. Das erste Doktoratsstudium „Digital Transformation in Learning“ wurde im August dieses Jahres präsentiert und für Bewerbungen geöffnet. Es wurde gemeinsam mit der Johannes Kepler Universität Linz konzipiert und wird Sebastian Dennerlein, einem der Gründungsprofessoren an der IT:U und Markus Hohenwarter, Professor an der JKU Linz School of Education, geleitet.

Das Doktoratsstudium Computational X fördert interdisziplinäre Forschung, die die Annäherung

von Naturwissenschaften – wie Biologie – und Sozial- und Geisteswissenschaften an Computerwissenschaften ermöglicht. Durch den interdisziplinären Ansatz sollen die

Forscher in die Lage versetzt werden, innovative Lösungen für aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln, und umzusetzen - und so zur Transformation von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft beizutragen. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet.

"Grundstein für neue Form der Ausbildung"

„Mit dieser Bandbreite an Forschungsschwerpunkten startet die IT:U ihr zweites Doktoratsstudium Computational X. Es gibt den Doktoranden die Möglichkeit, an den Schnittstellen der Disziplinen zu forschen. Bei der Auswahl der elf Gründungsprofessoren haben wir großen

Wert auf deren Interdisziplinarität und Internationalität gelegt. Gemeinsam legen wir den Grundstein für eine neue Form der universitären Ausbildung, nicht nur in Österreich, sondern auch darüber hinaus“, sagt IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt.

2025 soll es auch ein Masterstudienangebot geben, Ende kommenden Jahres soll auch der Bau des IT:U-Gebäudes in Linz-Urfahr (nahe der JKU) starten. Geplant ist eine etappenweise Fertigstellung bis 2036. Die Errichtungskosten sind mit 234 Millionen Euro veranschlagt, der Standort im Grüngürtel ist - wie mehrfach berichtet - umstritten.

