Das plakative Werben der SPÖ für die Impfung

Das Mädchen schaut traurig vom Plakat. "Ich will", steht darüber in großen Buchstaben, und darunter kleiner: "dich nicht verlieren". Darunter die Auflösung: Man solle sich jetzt impfen lassen.

Diese Woche wird, nach dem Beschluss im Bundesrat, die Corona-Impfpflicht inkrafttreten. Unmittelbar davor startet die SPÖ Oberösterreich eine eigene "Impfkampagne" – das beschriebene Plakat, das offensichtlich auf tödliche Bedrohung durch das Virus anspielt, ist ein Teil davon. An rund 1000 Stellen in Oberösterreich solle es zu sehen sein, sagen SP-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer und der Dritte Landtagspräsident und oberösterreichische SP-Gesundheitssprecher Peter Binder. Dazu wird es Radiospots geben – was die beiden SP-Politiker freut, ist, dass die Kampagne kostengünstig sei: "Sponsoren aus der Wirtschaft" habe man gewinnen können, berichtet Brockmeyer. Für die Partei seien Druck- und Video-Produktionskosten geblieben.

"Noch 400.000 ungeimpft"

Wozu aber jetzt eine eigene SPÖ-Impfkampagne? Die Pandemie sei "noch nicht im Abklingen", sagt Binder, alleine in Oberösterreich gebe es noch rund 400.000 Personen, die noch nicht geimpft seien, und "Höchststände bei den Infektionen". Dazu kämen die von der Bundesregierung angekündigten Öffnungsschritte, die zwar "populär" seien, denen die SPÖ aber "skeptisch" gegenüberstehe.

Eine "effektive Impfkampagne" des Landes Oberösterreich habe man seit dem Sommer vermisst, sagt Binder, weshalb er jetzt seine Partei aufgerufen sehe, "einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten". Man verzichte dabei sogar auf das SP-Logo auf den Plakaten.

Eine erste Reaktion kam von der FPÖ. "Weinende Kinder für Impfwerbung zu missbrauchen, ist einfach skandalös!", reagiert Klubobmann Herwig Mahr auf die präsentierten Plakatsujets. Man habe, so Mahr, "nichts gegen ehrliche Aufklärung. Aber das ist einfach nur ungustiöse und unreflektierte Propaganda." Er forderte die SPÖ auf, die "haarsträubende" Kampagne wieder einzustellen.

Binder sieht das naturgemäß nicht so. Es sei klar, dass eine Kampagne auch Aufmerksamkeit erregen müsse, sie solle "auf die Bedeutung und Notwendigkeit der Impfung hinweisen". Zudem seien alle Bürgermeister und Funktionäre aufgerufen, für die Impfung zu werben.