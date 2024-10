Das Nein zur IT:U in Urfahr ist auch ein Nein zum Masterplan

Der geschäftsführende Linzer Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP) hat mit Montag nicht nur den Standort der Digital-Uni in Urfahr, sondern auch den „Masterplan Univiertel“ ad acta gelegt. Besagtes Konzept, an dem seit Monaten gearbeitet wird, hatte das Ziel, Flächen für Betriebe im Umfeld der IT:U zu definieren. Bis zu 10 Hektar an Umwidmungen standen zur Debatte, 5,4 davon für das Uni-Areal.