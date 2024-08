"Das Leben gut zu Ende bringen"

"Mit den Konzepten der vergangenen 30 Jahre werden wir es nicht schaffen", sagt Daniele Palk, Vorständin des Diakoniewerks Gallneukirchen, über die Herausforderungen in der Pflege. Ein Interview über Reformideen und die Hürden für ihre Umsetzung. OÖNachrichten: In Oberösterreichs Seniorenheimen können aktuell circa 1400 Pflegebetten nicht genutzt werden, weil das Personal fehlt. Wie ist die Lage in den Häusern der Diakonie? Daniela Palk: Wir haben keine leer stehenden Pflegeplätze. Wir müssen