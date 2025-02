Das Land will die Pflege mit neuer "Architektur" umbauen

Der demographische Wandel als Herausforderung. Wie in jeder westlichen Wohlstandsgesellschaft werden die Menschen auch in Oberösterreich älter. Bis zum Jahr 2040 soll der Anteil der über 65-Jährigen laut eigenen Berechnungen bereits rund 27 Prozent betragen - und damit um rund sieben Prozentpunkte mehr als aktuell. Auswirkungen wird das nicht nur auf das Pensionssystem, sondern auch auf die Betreuungssituation pflegebedürftiger Menschen haben.

Seitens des Landes versucht man darauf zu reagieren, in Form einer neuen "Betreuungsarchitektur". Die Umrisse einer solchen präsentierten heute Vormittag Landeshauptmann Thomas Stelzer, Soziallandesrat Christian Dörfel (beide VP), der stellvertretende Vorsitzende des OÖ Städtebunds und Welser Bürgermeister, Andreas Rabl (FP) sowie OÖ Gemeindebundpräsident und Bürgermeister der Gemeinde Schlatt, Christian Mader (VP).

Die Überalterung der Gesellschaft gehe ebenfalls mit einem Zuwachs an pflegebedürftigen Menschen einher: 29.000 zusätzliche zu derzeit 62.600 Personen prognostiziert das Land bis 2040 - gehe man den aktuellen Weg, wären etwa 70 zusätzliche Heime notwendig. Ein Szenario, das alle Beteiligten als nicht realistisch aufgrund mangelnder Finanzierbarkeit erachten. "Wir kennen die Zahlen, wir dürfen als starker Standort bei dem Thema nicht nur einfach zuschauen", sagte Stelzer.

Pilotprojekte nutzbar machen

Auf Seite des Personals würde man dem steigenden Bedarf bereits mit Personalausbau (Fachkräftestrategie Pflege) und Administrationsoptimierung (OÖ Pflege-GmbH) begegnen. Die Anzahl der aufgrund von Personalmangel leerstehenden Pflegebetten sei rückläufig, mit 1056 im gesamten Bundesland seien es um rund 300 weniger als vor einem Jahr. Auch 400 zusätzliche Personen habe man unter anderem durch Drittstaatenrekrutierung gewinnen können.

Was es noch zusätzlich brauche, sei die "Weiterentwicklung bestehender Angebote sowie die Möglichkeit, neue Wege zu gehen", berichtete Dörfel. Dazu zählen würde die Erarbeitung eines "Baukastensystems", für das erfolgreiche Projekte einzelner Gemeinden nutzbar gemacht werden sollen. Zusätzlich würde noch heute ein Brief an alle Bürgermeister in Oberösterreich verschickt werden - mit dem Ziel eventuell noch unbekannte Projekte von Gemeinden sichtbar zu machen.

Die Palette sei vielfältig, berichtete Dörfel: Von ehrenamtlichen Initiativen über Nachbarschaftshilfen oder digitale Assistenzsysteme könne und müsse man alles mitdenken. Eines der Ziele dabei: Menschen den Verbleib in ihren eigenen vier Wänden so lange es geht zu ermöglichen. Betreuung bedeute "nicht gleich ein Bett im Pflegeheim", berichtete Mader. Rabl verwies auf die geänderten Rahmenbedingungen beim Thema Pflege: "Früher haben die Menschen das Altersheim als ein 'Zuhause ab 65' begriffen, davon kann jetzt keine Rede mehr sein".

Wissenschaftliche Evaluierung

Aussichtsreiche Projekte würden in den kommenden Wochen und Monaten evaluiert werden - zur Rate gezogen würde dafür die Expertise des Leiters des Kompetenzzentrums Gerontologie der Karl-Landsteiner-Privatuniversität Krems, Franz Kolland. Ergebnisse sollen im Herbst 2025 präsentiert werden.

Autor Philipp Fellinger Redakteur Politik Philipp Fellinger