"Das Land ist durch den Proporz gelähmt"

Ein symbolischer Ort, denn der Einzug in den Landtag ist heuer das erklärte Ziel der Neos, nachdem es beim ersten Versuch 2015 nicht geklappt hatte.

Unterstützung für den oberösterreichischen Neos-Spitzenkandidaten Felix Eypeltauer kam aus Wien: Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger reiste nicht nur extra für diesen Termin nach Linz, sondern ist auch gemeinsam mit Eypeltauer plakatiert. "Wir sind die einzige neue Kraft, die in den oberösterreichischen Landtag einziehen wird", war gestern die Botschaft der beiden Neos-Politiker. Diese Auffrischung sei dringend notwendig, so Eypeltauer: "Dass es die Politik einer neuen Generation in Oberösterreich braucht, zeigt sich von der enorm eingeschränkten Möglichkeit für junge Familien bis hin zu einer Landesregierung, die durch den Proporz gelähmt ist und echte politische Kontrolle verhindert." Inhaltlich forderten die Neos gestern unter anderem einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Geburtstag sowie die Wiedereinführung einer Gratis-Nachmittagsbetreuung.

Die Politik habe den Menschen in den letzten Monaten viel zugemutet. Das türkise Establishment kümmere sich nur um sich selbst, das sei in Oberösterreich nicht anders als auf Bundesebene, kritisierte Meinl-Reisinger. "Nach der Zeit der Pandemie, der Zeit von Freunderlwirtschaft und der Skandale sehnen wir uns alle nach einem ehrlichen Neustart. Dafür braucht es die Neos", sagte Meinl-Reisinger.