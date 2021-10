Das ist ein Wahnsinn: VP-Gemeindebund-Chef zerlegt die Steuerreform

Seit elf Jahren ist der Innviertler Johann Hingsamer (VP) Gemeindebund-Präsident in Oberösterreich – bei der am Sonntag von ÖVP und Grünen vorgelegten Steuerreform nimmt er sich kein Blatt vor den Mund. Zwar hält er sie inhaltlich im Wesentlichen für in Ordnung, jedoch sei die Reform ein „Schlag ins Gesicht der Gemeinden“, sagt Hingsamer: „Der Föderalismus wird mit Füßen getreten.“ Während bisher im Finanzausgleich der Grundsatz galt, dass Bund, Länder und Gemeinden von allen Steuern eine fixe Zuteilung bekommen (Gemeinden 11,88 Prozent, Länder 20,5 Prozent), bekommen Länder und Gemeinden von der CO2-Steuer nichts, obwohl die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer) auch von Ländern und Gemeinden zu tragen sind, wie Hingsamer moniert. Wegen der zu erwartenden Steigerungen der Ökosteuern werde sich diese Maßnahme von Jahr zu Jahr zum Nachteil von Ländern und Gemeinden verschlechtern.

Finanzminister Gernot Blümel (VP) „holt sich jetzt das Geld, das er mit dem Gemeindepaket gegeben hat, gleich mehrfach zurück“, sagt Hingsamer, der auch Vizepräsident des Österreichischen Gemeindebundes ist: „Und obendrauf gibt es null Euro für die Pflege.“ Die Bundespolitik habe den Gemeinden bei der Abschaffung des Pflegeregresses und anderen Maßnahmen schwere Lasten umgehängt. Bei der Finanzierung lasse „er wie gewohnt die Gemeinden alleine. Das ist ein Wahnsinn“, sagt der 65-Jährige, der bis November des Vorjahres 29 Jahre Bürgermeister von Eggerding war und nach der Wahl nach 24 Jahren aus dem Landtag ausscheidet. An der Spitze des Gemeindebundes wird er bis September 2022 sein. Auch wenn die Pflege nicht direkt mit der Steuerreform zusammenhänge, hätte sich Hingsamer ein „Paket“ gewünscht mit einer Zusage zusätzlicher Mittel für die Pflegefinanzierung.

Hingsamer geht in seiner Kritik noch weiter und greift einen Punkt auf, den die SPÖ auf Bundesebene ins Zentrum stellte: Der Finanzminister gebe mit der Reduktion der Körperschaftsteuer ein „Geschenk an die Industrie“, so Hingsamer, den das wiederum vor allem wegen der Kostenbeteiligung der Gemeinden stört, aber er sagt auch: „Was denken sich die kleinen Unternehmen und die Arbeitnehmer dabei?“ Zwar würden auch Arbeitnehmer entlastet, aber angesichts dessen, dass die KöSt-Senkung nicht notwendig gewesen wäre, vermisse er etwas die Verhältnismäßigkeit. Insgesamt sei mit „dieser einseitigen Geldbeschaffung für den Bund der Weg einer starken Zentralisierung vorgezeichnet“.