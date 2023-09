OÖNachrichten: Am Dienstag werden Sie feierlich zum Rektor ernannt. Geht ein Lebenstraum in Erfüllung – oder ist Ihnen dieser Karriereschritt passiert? Stefan Koch: Ich bin nicht mit dem Ziel an die JKU gekommen, hier Rektor zu werden. Das hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Es ist dann aber auch nicht einfach so passiert, sondern es war ein Entwicklungsprozess. Die JKU ist eine tolle Institution, da wollte ich Verantwortung übernehmen und mich einbringen. Als sich die Chance auf die