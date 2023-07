"Das größte Gift der Gesellschaft"

OÖNachrichten: Sie sind seit bald zwei Jahren Landesrat. Gibt es eine weitere Karriereplanung? Wolfgang Hattmannsdorfer: Als Soziallandesrat jene Projekte konsequent umzusetzen, die wir uns vorgenommen haben. Es ist kein Geheimnis, dass Sie in der ÖVP als Mann mit Potenzial gelten. Sind Sie auch ein Mann mit Ambitionen? Ich bin sicher ambitioniert, was meine sozialpolitische Agenda betrifft. Das prägt mich tagtäglich in meiner Arbeit. Viele sehen in Ihnen auch das Potenzial für einen künftigen