Das "fehlende Miteinander" und der ÖVP-Sommer

"Gerade wenn die bundespolitische See rauer ist", sei man als Landespartei "besonders gefordert", sagt Oberösterreichs VP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. Dazu gehört, wie berichtet, dass man stärker als "Oberösterreich-Partei" auftreten wolle. Als Grundlage für ihre diesjährige Sommerkampagne versuchte die Landes-VP auch die allgemeine Stimmungslage zu erheben. Und die sei nicht rosig: die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden, in der Ukraine herrscht Krieg mit massiven Teuerungen als Folge.

Laut einer Umfrage im Auftrag der Landes-VP (Mai 2022, 800 telefonisch Befragte über 16) ist auch das "Miteinander" bis in die Gemeinden negativ betroffen. Denn 33 Prozent gaben an, der Zusammenhalt in der Gemeinde hätte sich in den vergangenen zwei Jahren eher verschlechtert, weniger – 27 Prozent – sagen "eher verbessert". Maßnahmen zur "Stärkung des Miteinanders" bewerteten 89 Prozent als sehr wichtig oder wichtig. Auf diese Thematik ziele die VP-Sommerkampagne, genannt "Sommer des Miteinanders" ab, sagt Hiegelsberger. Alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der VP sowie Ortsparteichefs sollen Aktivitäten starten, die "Gemeinsamkeit, Zusammenhalt und offenen Austausch stärken", die Landespartei unterstützt dies mit Werbemitteln. Landeshauptmann Thomas Stelzer wird im Sommer "Personen auszeichnen, die sich um den Zusammenhalt im Ort besonders verdient machen".

Hiegelsberger hat auch einen inhaltlichen Ausblick für Partei-Sommeraktivitäten. Naheliegend sind dies die "brennendsten Themen" Teuerung und soziale Absicherung. Wobei es auch um die Bewerbung des "Entlastungspakets" der Regierung gehen wird.