Das Bundesheer zeichnete seine besten Soldaten au

Im Veranstaltungszentrum Spinnerei Traun wurden gestern die „Militär des Jahres 2024“-Auszeichnungen von Bundesministerin Klaudia Tanner, Thomas Stelzer (beide VP) und hochrangigen Militärs vergeben. Das Bundesheer würdigt damit einmal jährlich besondere Verdienste – unter den Gesichtspunkten der Professionalität, des Leistungswillens, der Zivilcourage und des Ideenreichtums von Soldaten, Zivilbediensteten und Dienststellen.

In drei von vier Kategorien ging der Sieg in diesem Jahr nach Oberösterreich.

„Soldat des Jahres“ darf sich seit gestern Oberstabswachtmeister Dominik Friedinger (Lesen Sie hier ein Porträt) nennen. Er ist Kommandant eines Aufklärungszuges beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried im Innkreis. Der „Grundwehrdiener des Jahres“ kommt mit dem Gefreiten Nico Eichinger ebenfalls vom Panzergrenadierbataillon 13 in Ried.

Zur „Einheit des Jahres“ wurde die Belegschaft des Lehrstabes für „Körperausbildung“ an der Heeresunteroffiziersakademie in Enns gewählt.

