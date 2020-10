"Ich rufe gleich zurück, bin gerade in einer Videokonferenz." SP-Landeschefin Landesrätin Birgit Gerstorfer hat Donnerstagabend einen positiven Coronatest erhalten, konnte aber gestern zuhause in der Quarantäne arbeiten.

"Ich habe Symptome wie bei einer leichten Verkühlung, ein bisschen Schnupfen, aber kein Fieber mehr", sagt Gerstorfer. In Vor-Corona-Zeiten wäre sie in diesem Zustand vermutlich nicht daheim geblieben, so die SPÖ-Chefin.

Am Montag hat sich Gerstorfer selbst in Quarantäne begeben, als bekannt wurde, dass sich SP-Landtagsabgeordneter Peter Binder mit dem Coronavirus infiziert hat. Sie war damit auch nicht bei der Sitzung der Landesregierung.

Ein erster Test bei Gerstorfer am Dienstag war negativ, zu diesem Zeitpunkt hatte sie auch keine Symptome. Die kamen dann Mittwochabend: "Ich habe ein Kratzen im Hals gespürt und in der Nacht auf Donnerstag auch leichtes Fieber bekommen. Das war in der Früh wieder weg, aber ich habe noch einen Test gemacht. Im Laufe des Donnerstags habe ich dann Geschmacks- und Geruchssinn eingebüßt – da habe ich es schon geahnt, dass der Test positiv sein würde", sagt Gerstorfer. Sie glaubt, dass sie sich Ende vergangener Woche bei einer Besprechung mit Peter Binder infiziert haben könnte. Gerstorfer ist bis 31. Oktober in Quarantäne.

Artikel von Wolfgang Braun Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Politikredaktion w.braun@nachrichten.at