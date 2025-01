Countdown läuft: Bis zuletzt wird in Linz um Wähler geworben

Der Linzer Bürgermeister-Wahlkampf sieht seinem Ende entgegen: Seit dem ersten Wahlgang am 12. Jänner sind SP-Kandidat, der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer, und sein blauer Kontrahent, Stadtrat Michael Raml, fleißig unterwegs, um die Wähler zu umwerben. Das bleibt bis zuletzt so. Nötig wurde der Urnengang wegen des Rücktritts von Bürgermeister Klaus Luger, der über seine Lügen in der LIVA-Affäre gestolpert ist.