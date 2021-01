Coronavirus: Landesrat Kaineder positiv getestet

Kaineder habe nur leichte Symptome und sei behördlich bis einschließlich Mittwoch,13. Jänner, in Quarantäne, teilte er am Freitag auf Facebook mit. Er dürfte sich bei seiner Frau angesteckt haben, die am 2. Jänner positiv getestet wurde.

Nach Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) ist er das zweite Mitglied der Landesregierung, das an Covid-19 erkrankt ist - die OÖN haben berichtet.

