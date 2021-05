Mit dem Ende des Lockdowns und den neuen Freiheiten hat auch die Landespolitik wieder mehr Freiräume für Veranstaltungen. Die Landes-ÖVP startet gleich nach Pfingsten mit einer Kurztournee von Landeshauptmann Thomas Stelzer unter dem Motto "Zeit für Zuversicht". Der Auftakt findet am Dienstag in Braunau vor rund 200 Gästen in Präsenz statt, danach folgen im Stakkato Abende in Steyr (26. Mai), Freistadt (27. Mai), Bad Schallerbach (28. Mai) und zum Abschluss in Linz im Design Center (2. Juni).