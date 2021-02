Corona-Zulage: Kritik aus Pflegeheimen

Aus Heimen gibt es nun Kritik. Stefan Bauer, Zentralbetriebsrat des Sozialhilfeverbands Linz-Land, und weitere 26 Betriebsräte veröffentlichten einen offenen Brief an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), Soziallandesrätin Birgt Gerstorfer (SP) und die Landtagsmandatare. Die an sich gut gemeinte Bonuszahlung habe Frust gebracht. Erstens hätten jene den Bonus nicht erhalten, die in Schutzausrüstung Corona-Kontaktpersonen pflegten. Zweitens seien zwar alle Mitarbeiter um vieles mehr belastet gewesen, jedoch hätten nur jene die Zulage bekommen, die mit Schutzkleidung Corona-Erkrankte betreut hätten. Drittens gebe es für die meisten Pflegekräfte die für Februar avisierte generelle Gehaltserhöhung nicht.

Aus dem Büro Stelzer heißt es, die Zulage-Regeln seien mit der Sozialabteilung erarbeitet und einstimmig beschlossen worden, das Pflegepaket sei mit 1. Februar in Kraft. Gerstorfer sagt, die VP habe die Zulage-Regeln bestimmt, sie selbst hätte einen größeren Bezieherkreis gewollt. Februar-Erhöhungen würden mit dem März-Gehalt ausgezahlt, weil bis zuletzt noch an Details gefeilt worden sei.

