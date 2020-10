Corona-Schnelltests: Probelauf an Uni-Klinik

Das wurde am Freitag bei der Sitzung des oberösterreichischen "Corona-Boards" beschlossen.

"Wir werden Patienten, die bei uns in Behandlung sind, bitten, zusätzlich zum PCR-Test auch einen Antigen-Test durchführen zu lassen, um die Ergebnisse vergleichen zu können", sagt Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am KUK.

"Uns geht es auch darum, den Umgang in der klinischen Praxis selbst zu überprüfen. Wir wollen uns über die Handhabung selbst ein Bild machen", sagt Lamprecht. Daraus können Erkenntnisse für eine künftige Teststrategie des Landes gewonnen werden. Auch, ob die Verlässlichkeit der Tests in der Praxis den Herstellerangaben entsprechen, wolle man überprüfen: "Es geht darum, den Hauptvorteil der schnelleren Auswertung einer möglicherweise geringeren Genauigkeit gegenüberzustellen", erklärt Lamprecht. Man brauche aber auch Mediziner, die die Ergebnisse im Kontext mit Symptomen bewerten können. Die "realistische Hoffnung" sei, dass die Schnelltests vor allem jene identifizieren, die gerade eine hohe Viruslast haben und deshalb infektiös sind. Für brauchbare Ergebnisse des Testlaufs brauche man "mehrere Dutzend" Patienten, rechnet der KUK-Primar. Diese Ergebnisse könnten spätestens in einigen Wochen vorliegen.

"Wir müssen uns der Tatsache stellen: Das Virus wird uns noch eine Weile begleiten", so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (beide VP). Deshalb brauche man auch die Erprobung neuer Produkte und Behandlungsmethoden.

Der Landes-Krisenstab gab am Freitag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona bekannt. Ein 72-Jähriger Linzer starb im Ordensklinikum Linz. (bock)

