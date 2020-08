Corona-Reproduktionszahl auf 0,8 gesunken

Die Corona-Lage in Oberösterreich entspannt sich seit einigen Tagen spürbar wieder. Auch über das Wochenende ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten gesunken. Gestern waren es – Stand 17 Uhr – noch 206 Personen, das sind 0,14 Promille der Gesamtbevölkerung. Am Freitag lag die Zahl der aktuell Infizierten noch bei 237.

Die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, ist in Oberösterreich auf 0,8 gesunken. Jeder Wert unter 1,0 ist ein Indiz dafür, dass man die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle hat. Noch Anfang Juli lag diese Reproduktionszahl in Oberösterreich bei 2,7, bedingt damals vor allem durch zahlreiche Infektionen ausgehend von einem Cluster rund um eine Linzer Pfingstkirche.

Aktuell befinden sich 27 Personen in stationärer Spitalsbehandlung, fünf davon auf einer Intensivstation. Ein 70-jähriger Mann mit Vorerkrankungen ist gestern im Kepler-Universitätsklinikum an einer Covid-Infektion verstorben.

Bundesweit wurden gestern 114 Neuinfektionen gezählt, der Großteil davon in Wien mit 75 Fällen (Oberösterreich: sieben). Neue Cluster gebe es in Wien aber nicht, hieß es, die Ansteckungen würden vor allem im Familienverbund geschehen, so der Wiener Krisenstab.

