Vor der Landtagssitzung am Donnerstag wurden zwei Personen bei den vom Landtag bereitgestellten Corona-Tests positiv getestet. Einer davon ist FP-Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Aufgrund der Infektion habe er sich umgehend in Selbstisolation begeben, wurde am Donnerstag mitgeteilt. Wer die zweite Person ist, ist noch nicht bestätigt. Dem Vernehmen nach soll es aber bei Mitarbeitern im FP-Klub weitere Corona-Fälle geben. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner