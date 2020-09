Corona-Kommission: Die Experten waren uneinig

Fast fünf Stunden dauerte die Sitzung der Corona-Kommission am Donnerstagabend im Gesundheitsministerium. Es gab mitunter harte Gespräche. Die Meinungen zwischen Fachexperten, Bundes- und Landesvertretern gingen auseinander. Für alle 94 Bezirke und Statutarstädte wurde einzeln abgestimmt – meist mit einstimmigem Resultat. Bei den vier Gelb-Schaltungen für Linz, Wien, Graz, Kufstein kamen aber nur mehrheitliche Entscheidungen zustande.

Der Vertreter Oberösterreichs in der Kommission ist der designierte Gesundheitsdirektor des Landes, Jakob Hochgerner. Sein Stellvertreter ist Spitalsmanager Tilman Königswieser vom Krisenstab. Die Mitglieder haben sich der Verschwiegenheit verpflichtet. Wovon ausgegangen werden kann, ist, dass Hochgerner nicht für die Gelb-Schaltung von Linz gestimmt hat.

Linz hat bessere Werte bei Infektionen und Aufklärungsquote als etwa Wiener Neustadt. Dennoch blieb Wr. Neustadt grün. Kommissionsleiter Ulrich Herzog erklärt das damit, dass in Linz die Fallzahlen schon länger höher seien und es ein regionales Thema sei. In Wr. Neustadt hingegen gehe es nur um einen abgegrenzten Cluster. In der offiziellen Begründung auf corona-ampel.gv.at heißt es, das "auffällige Geschehen" in Linz sei "anhaltend".

In der Fachwelt wird diskutiert, was stärker gewichtet werden soll: Systemrisiko (Spitalskapazitäten, Alter der Patienten) oder Verbreitungsrisiko. Ersteres ist derzeit überall sehr niedrig, Letzteres höher. Mit einer ganz grünen Karte zu viel Sicherheit zu suggerieren, dürfte auch nicht im Sinne mancher Experten und Politiker gewesen sein.

Die nächste Ampelschaltung erfolgt am Freitag. Das ist auch der Tag, an dem laut Gesundheitsministerium spätestens die Verordnung für die erweiterte Maskenpflicht in Linz erlassen werden soll. Dann könnte Linz aber eventuell wieder auf Grün sein. Das Ministerium betont, dass man Vorbereitungszeit für die Maßnahmen geben wolle, darum komme die Verordnung erst in einigen Tagen. (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.