Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen bekommen in Oberösterreich Unterstützung in der Coronakrise. Die Beiträge, die sie für ihre Aktivitäten und Betreuung in geschützten Werkstätten zahlen müssen, werden für die Zeit erlassen, in der sie diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen können. Denn seit Mitte März herrscht auch in den Werkstätten absoluter Notbetrieb. Rechtlich würden dem Land Klagen gegen die Einhebung der Kostenbeiträge drohen. Es geht um rund 5000 Menschen mit Behinderung.