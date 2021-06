"Bei vielen Mitarbeitern ist die Stimmung mittlerweile wirklich an einem Tiefpunkt", sagt Martin König über die aktuelle Lage in den oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen. König ist Vizepräsident des Bundesverbandes ARGE Alten- und Pflegeheime und kann selbst seinen Unmut nur schwer verbergen. Der Grund: Während die Regierung für den 1. Juli eine weitreichende Rückkehr in die Normalität angekündigt hat, bleiben die Corona-Beschränkungen für die Pflegeheime weitgehend aufrecht.