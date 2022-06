Corona: Experten rechnen mit hoher Dunkelziffer

Erstmals seit mehr als zweieinhalb Monaten wurden gestern wieder mehr als 1500 Corona-Neuinfektionen in Oberösterreich registriert. Konkret waren es 1655 neue Fälle. Experten des Landes rechnen damit, dass angesichts der geringeren Testhäufigkeit nach Ende der 3G-Regeln die Zahl der tatsächlichen Neuinfektionen zumindest 1,5-mal so hoch ist. Bundesweit wurden gestern 12.509 Neuinfektionen registriert. Das waren um 2320 mehr als am Dienstag.

Auch die Zahl der Covid-Patienten in Oberösterreichs Spitälern steigt kontinuierlich – gestern waren es 132 Patienten, das sind um zwölf mehr als am Dienstag. Sechs davon müssen intensivmedizinisch betreut werden. Bundesweit gibt es 856 Covid-Patienten in den Spitälern, 47 davon auf Intensivstationen.