Adalbert Cramer wurde vorigen Montag, wie berichtet, positiv auf das Coronavirus getestet. Er hat Symptome. Mittlerweile wird Cramer im Salzkammergut-Klinikum Gmunden behandelt, wie FP-Landtagsklubobmann Herwig Mahr gegenüber den OÖNachrichten bestätigt: „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut.“ Mahr habe heute, Montag, mit Cramer telefoniert. Er liegt demnach in einem Normalbett, ist also nicht in intensivmedizinischer Behandlung.