Corona-Anfrage: Schwarz-roter Konflikt im Land

"Wie sieht angesichts der tragischen Coronavirus-Todesfälle in Europa der genaue Pandemieplan für Oberösterreich zum Schutz der Bevölkerung aus?" Das will SP-Klubchef Christian Makor in der Landtagssitzung am Donnerstag von Landeshauptmann-Stv. Christine Haberlander (VP) im Zuge einer mündlichen Anfrage wissen.

Es sei bedauerlich, dass die SPÖ die Sitzung "für Showpolitik zum Coronavirus nutzt", kritisiert VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr die Anfrage. Die Menschen würden weiter verunsichert, "obwohl die SPÖ ganz genau weiß, dass zuständige Beamte, Amtsärzte und Krankenhäuser alle Maßnahmen ergreifen und rund um die Uhr im Einsatz sind, um für alle Fälle vorbereitet zu sein, und dass die Koordination zwischen Bund und Ländern sehr gut funktioniert." Die Anfragebeantwortung wird in der derzeit besonders geforderten Gesundheitsabteilung des Landes aufbereitet. Auch dort soll sich die Freude darüber in engen Grenzen halten.

Die Anfrage sei "hochseriös und ohne jede Tendenz", kontert Makor. Zahlreichen Firmen und Institutionen brenne diese Frage unter den Nägeln. Bei Krisenstäben sei es üblich, andere Fraktionen einzubinden, das sei in diesem Fall nicht geschehen. "Also müssen wir fragen, um Transparenz für die Bevölkerung zu schaffen." (az)

