Contact Tracing: Neue Spielregeln oder Blindflug

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen wegen der Omikron-Variante werden Kontaktpersonen von positiv Getesteten in Oberösterreich nicht mehr nachverfolgt – außer in besonders gefährdeten Einrichtungen wie Altenheimen. Seit gestern, Montag, gilt diese Reduktion des Contact Tracings. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) hatte sie am Sonntag angekündigt.

Gestern betonte sie, dass Omikron "neue Spielregeln" aufstelle und zuvor schon Tirol, die Steiermark und Salzburg umgestellt hätten. Haberlander forderte den Bund auch wieder auf, die Reduktion der Quarantäne für dreifach geimpfte Infizierte auf fünf Tage zu prüfen. Aufgrund der kürzeren Inkubationszeit und Infektiosität bei Omikron spricht sich auch Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergut-Klinikums und Krisenstabsmitglied, dafür aus.

Scharfe Kritik übte SP-Gesundheitssprecher Peter Binder: "Nach 22 Monaten der Pandemie hat man anscheinend nichts gelernt." Das Krisenmanagement von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) befinde sich weiter "im Blindflug". Wenn man das Contact Tracing einstelle, müsse man ein breiteres Testangebot bereitstellen.

Debatte um Wohnzimmer-Tests

Die wieder für einen 3G-Nachweis anerkannten Gratis-Wohnzimmertests werden ab dieser Woche in Gemeindeämtern an die Bevölkerung ausgegeben. Hier sind die Sozialdemokraten über die Vorgangsweise erzürnt. Die Kommunen seien in einem lapidaren Schreiben informiert worden, einzige Hilfestellung sei eine Excel-Liste gewesen, um die Mengen zu kontrollieren. Weder gebe es zusätzliches Personal noch sonstige Hilfe, kritisierte Bettina Lancaster, designierte Chefin des Gemeindevertreterverbands.

Aus dem Büro Stelzer heißt es, es sei mit dem Gemeindebund abgestimmt gewesen. Wegen einer fehlenden rechtlichen Grundlage sei die Ausgabe über die Apotheken diesmal nicht möglich. Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer (VP) sagt, dass die Bitte des Landes recht kurzfristig gekommen sei, man sich jedoch aus Verantwortung in der Pandemie-Bekämpfung dazu bereiterklärt habe. Über die Abwicklung wie etwa Datenschutzrechtliches sei so schnell wie möglich informiert worden.