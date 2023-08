Christine Haberlander: "Für mich ist Gendern normal"

OÖNachrichten: Die Wirtschaftskammer hat diese Woche neuerlich gefordert, dass man bei der Kinderbetreuung in Österreich in die Gänge kommen muss. Hat die Politik da etwas verschlafen? Christine Haberlander: Die Wirtschaftskammer fordert, dass das Thema beim Finanzausgleich eine wichtige Rolle spielen muss, und das unterstreiche ich auch. Wir haben in Oberösterreich ein großes Paket verabschiedet, das mit Städtebund, Gemeindebund und der Gewerkschaft verhandelt wurde und über das die