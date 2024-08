Causa Luger: VP, FP und Grüne bereiten Misstrauensantrag vor

Zu einem Krisentreffen kommen die drei Parteien am Montag zusammen, sie sprechen von einem klaren Schulterschluss "aller Parteien im Rathaus". Alle, außer der SPÖ natürlich. Denn die rote Gemeinderatsfraktion hatte gestern, wie berichtet, Bürgermeister Luger (SP) einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Dass er die Hearing-Fragen an Dietmar Kerschbaum weitergegeben und darüber nachweislich die Unwahrheit gesagt hat, sei zwar ein Fehlverhalten, aber eines, zu dem sich Luger "hinreißen" habe lasse, so die Argumentation der SPÖ. Die Kritik und die Rücktrittsaufforderungen tut man als "Sommertheater" ab. Der Ärger darüber ist bei den anderen Parteien groß. "Die lapidare Aussage von SPÖ-Landesgeschäftsführer Koppler, dass alles ein ‚Sommertheater‘ sei, zeugt von einer politischen Abgehobenheit, die ihresgleichen sucht“, reagierte Michaela Sommer, Klubobfrau der ÖVP-Linz, in einer Aussendung.

Ein gemeinsamer Misstrauensantrag ist in Vorbereitung, er wird aber nicht die einzige Reaktion der anderen Parteien sein. Die Linzer ÖVP will fordert weitere "Sofortmaßnahmen", denn man befürchtet "Verdunkelungsgefahr". „Wie ist es möglich, dass sich Luger als LIVA-Aufsichtsratsvorsitzender und Eigentümervertreter zurückzieht, aber sein Amt als Bürgermeister und weitere einflussreiche Funktionen ausüben kann? Beispielsweise ist Luger Aufsichtsratsvorsitzender der Linzer Holding, wo unter anderem die LIVA untergeordnet ist, oder etwa auch der Linz AG", sagt Sommer. Deshalb wird ein Rückzug aus allen Ämtern gefordert.

Außerdem brauche es Aufklärung, zum Beispiel über das Gutachten, das klären sollte, wer die Hearing-Fragen weitergeben hat und welche Folgen dies hatte. "Wie hoch sind die Kosten für das erstellte Gutachten zur geschobenen Bestellung, dem Compliance-Gutachten und zum teuren PR-Berater?" - diese Fragen wolle die Linzer VP geklärt wissen.

Neos für Sondersitzung des Gemeinderats

Neos-Fraktionsvorsitzender Georg Redlhammer kündigt an, dass sich seine Fraktion dem Misstrauensantrag anschließen wird. "Wir müssen jede Möglichkeit nutzen, nicht nur dem Unmut über das Sesselkleben des Bürgermeisters Ausdruck zu verleihen, sondern auch Taten zu setzen", sagt Redlhammer. Zudem fordern die Neos eine Sondersitzung des Gemeinderats, man könne nicht bis zur nächsten regulären Sitzung am 26. September warten.

