"Liebe Kollegen, wir haben ein Problem"

Die 16. Sitzung des Landtags begann Donnerstagvormittag gleich mit einer Frage an den Landeshauptmann. Und einem heiklen Thema: der Linzer Digital-Universität, auch Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) genannt. Werde sich Thomas Stelzer (VP) für eine Anpassung des doch recht ambitionierten Zeitplans - schon im Herbst sollen die ersten Studien an der Digital-Uni starten - einsetzen, fragte SP-Abgeordnete Doris Margreiter. Immerhin gibt es noch keine Curricula, keine Professuren und auch die Gründungspräsidentin ist mehr als umstritten.

Das Land erledige seine Aufgaben, sagte Stelzer. Man sei für die Errichtung der Unigebäude zuständig, diese soll von 2023 bis 2036 geschehen. "Unsere Arbeit kann umgesetzt werden", sagte der Landeshauptmann. "Jetzt sind die Uni selbst und das Wissenschaftsministerium zuständig." Alle Beteiligten würden einen Start im Herbst "bekräftigen", ist Stelzer optimistisch.

Das Lieblingsthema

Seine Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) war wenig später am Zug: Die Frage an sie war allerdings in wenigen Sekunden erledigt. "In welchen Medien werden derzeit vom Land Werbungen für die Covid-Impfung geschalten", schoss sich MFG-Abgeordnete Dagmar Häusler auf das Lieblingsthema ihrer Partei ein. "Aktuell in keinen", war Haberlander einsilbig.

"Wird es Berichtigungen für im Nachhinein bekannte Fehl-Informationen zur Impfung geben", legte Häusler nach. Und wieder war die Antwort der Gesundheitsreferentin kurz: "Mir sind keine Fehlinformationen bekannt." Und schon war die Anfrage erledigt.

Wenn sich die Opposition einig ist

Ein Anliegen vereint SPÖ, Grüne, Neos und die MFG : Sie fordern die "ehestmögliche Abhaltung eines öffentlichen Symposiums zur Demokratieentwicklung in Oberösterreich", zu dem Experten geladen werden sollen. Seit geraumer Zeit drängen die vier Parteien auf eine Abschaffung des Proporzsystems in der Landesregierung sowie auf mehr Kontrollrechte für den Landtag. Ob sie dieses Mal Erfolg haben werden, wird sich zeigen.

Rosen für Wolfgang Stanek

Am Hauptplatze mache aktuell das "Parlament on Tour" statt. "Das passt gerade heute besonders gut, sagt Grünen-Obmann Severin Mayr. "Wir wissen, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung gedreht hat. Liebe Kollegen, wir haben ein Problem." Einig war man sich in der Opposition auch, was für eine tolle Arbeit der frühere Landtagspräsident Wolfgang Stanek (VP) geleistet habe. Er hatte das Demokratieforum ins Leben gerufen, ihm wurden gestern Rosen gestreut. "Ich möchte Wolfgang Stanek wirklich danken", sagt Tobias Höglinger (SPÖ). Er habe einen Prozess zu mehr lebendiger und aktiver Demokratie angestoßen. Aber es müsse eben noch mehr geschehen. Daher brauche es ein Symposium.

Und noch ein Seitenhieb gegen die FPÖ: Das Parlament habe eine Ausstellung am Hauptplatz errichtet. "Das könnt ihr euch doch mal anschauen, da lernt man noch was", sagt Höglinger. "Wir brauchen vieles in Österreich, aber sicher keine Orbanisierung." Eine solche hatte FPÖ-Chef Herbert Kickl am 1. Mai auf dem Linzer Hauptplatz gefordert. Auf gemeinsame Modernisierungsarbeit schwor Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer ein. Und auch er lobte die Arbeit Staneks.

Ein "enkeltaugliches Österreich" will MFG-Obmann Joachim Aigner schaffen. Dafür brauche es mehr Transparenz, mehr offene Demokratie und eine Öffnung.

"Ihr wollt doch nur den Proporz weghaben"

Auf ein Argument brach FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr die Initiative der Opposition herunter: "Ihr wollt doch nur den Proporz weghaben. Und politisches Kleingeld wechseln." "Jetzt les doch den ganzen Antrag" - ein Zwischenruf.

"Ihr macht es euch auch zu einfach, wen ihr für euren Sinkflug das System verantwortlich macht", so Mahr. "Sucht doch mal den Fehler bei euch." "Was soll denn das bitte? Das stimmt ja wieder nicht" - und wieder ein Zwischenruf. Die SPÖ sei eine "stolze Partei gewesen", jetzt sei man bloß eine Baustelle, eine Enttäuschung.

"Was ist den das für eine Frechheit?" - aus welcher Partei-Richtung dieser Ruf wohl gekommen ist?

Antrag abgelehnt

Die Demokratie sei ein wertvolles Gut, das immer wieder gepflegt werden müsse, sagte ÖVP-Klubobmann Christian Dörfel. In Oberösterreich achte man sehr gut darauf. Trotz losbrechender Unruhe blieb Dörfel ruhig. "Probleme lösen, das schafft Vertrauen", so Dörfel. Das werde man auch heute zeigen. "Wir fassen heute Beschlüsse, wie wir die Energiekosten senken, wie wir unsere Bevölkerung schützen." Dörfel ist sich deshalb so sicher, weil die FPÖ die Anträge unterstützen wird, die Mehrheit ist damit gegeben. Keine Mehrheit war beim Antrag der Opposition gegeben: Der Antrag auf ein Symposium wurde abgelehnt.

