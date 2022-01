BZÖ löst sich auf und spendet

Das noch verbliebene Parteivermögen von rund 25.000 Euro hat man an zehn ehrenamtlich tätige Vereine gespendet.

Das BZÖ, 2005 von Jörg Haider als Abspaltung von der FPÖ erschaffen, wurde in Oberösterreich von Haiders Schwester Ursula Haubner gegründet und angeführt. Haubner, ehemalige Landesrätin und Sozialministerin, wechselte mit Haider von der FPÖ zum BZÖ. "Wie wichtig gerade jetzt eine moderne bürgerliche Partei mit weltoffenen und sozialen Grundsätzen wäre, zeigt uns leider die in vielen Bereichen aktuell gescheiterte Landes- und Bundespolitik", sagte Haubner in einem Statement zur Auflösung des BZÖ im Land.