Budget Sozialressort: Erstmals eine Milliarde Euro

Oberösterreichs Sozialressort steht heuer erstmals über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) präsentierte bei einer Pressekonferenz am Donnerstag die drei Schwerpunkte für das Jahr 2024.

643 Millionen Euro für "Chancengleichheit"

Die ersten 15 der 50 Maßnahmen der Fachkräftestrategie Pflege seien im Vorjahr umgesetzt worden, heuer sollen weitere 20 folgen. Das Altern in Würde sowie gut gepflegt zu werden, verspricht Hattmannsdorfer der Eltern- beziehungsweise Großelterngeneration. Der Fokus liegt dabei unter anderem auf der Attraktivierung, Regionalisierung und Digitalisierung der Pflegeausbildung. "Die Ausbildung wurde in den letzten Jahren hoch akademisiert, wodurch das Interesse gesunken ist", sagt Hattmannsdorfer. So benötigt etwa die 2023 neu geschaffene Berufsgruppe der Stützkräfte keine fachliche Qualifikation und verdient ab Tag eins rund 2200 Euro im Monat. Die Pflege verbuche dadurch laut dem Landesrat viel Zulauf von jungen Menschen sowie jenen die eine Zweitkarriere starten.

Der zweite Schwerpunkt liegt heuer auf der Armutsbekämpfung, unter dem Motto: "Raus aus der Sozialhilfe, rein in den Arbeitsmarkt". Das oberste Ziel sei es für Hattmannsdorfer die "Selbsterhaltungsfähigkeit" bei den Betroffenen so schnell wie möglich wieder herzustellen.

Als dritten Schwerpunkt fokussiert sich der Sozial-Landesrat auf Menschen mit Beeinträchtigung, sind im Budget 643 Millionen Euro für "Chancengleichheit" vorgesehen. Beachtung findet darin sowohl der Ausbau der Wohnplätze für Betroffene als auch deren Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt.

