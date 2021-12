Budget der JKU bis 2024 steigt um 92 Millionen Euro

Insgesamt stehen der Johannes Kepler Universität (JKU) in den nächsten drei Jahren 614,4 Millionen Euro zur Verfügung. Das ist ein Plus von 92,3 Millionen Euro. Davon wurden 62,5 Millionen Euro tatsächlich verhandelt, denn 29,8 Millionen Euro fließen vertraglich vereinbart für den weiteren Aufbau der Medizin-Fakultät in Linz. Mit dem Anstieg von 14,5 Prozent beim verhandelten Budget im Vergleich zur Leistungsperiode 2019 bis 2021 befinde man sich laut informellen Informationen „im oberen Drittel“ der Abschlüsse der 22 staatlichen Universitäten, sagte Rektor Meinhard Lukas bei einer Online-Pressekonferenz mit den Vizerektorinnen Christiane Tusek und Elgin Drda auf Nachfrage. Erst in einigen Wochen würden alle Abschlüsse vom Wissenschaftsministerium bekanntgegeben.

„Das ist jetzt die dritte Leistungsvereinbarung, die ich verhandelt habe. Diesmal waren die Rahmenbedingungen noch fordernder als zuletzt“, sagte Lukas. Einerseits weil der Spielraum beim bundesweiten Uni-Budget knapper gewesen sei, andererseits weil auch die im Aufbau befindliche Med-Fakultät und die geplante neuen Technische Universität für digitale Transformation in Oberösterreich eine Rolle gespielt hätten.

Eingesetzt werden sollen die zusätzlichen Budgetmittel der JKU in den nächsten Jahren unter anderem für die Gründungen eines neuen Instituts – des „Institute for Transformative Change“, das sich disziplinenübergreifend mit dem tiefgreifenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen soll -, die Weiterentwicklung der Organisation an der Uni und neue Impulse an der Med-Fakultät (Steigerung der Studienplätze von 300 auf 330, zusätzliche drei Professuren, Schwerpunkt in der Allgemeinmedizin).

Außerdem kündigte Lukas an, dass der Frauenanteil an der JKU steigen soll. Das Rektorat plane, alle aufgrund der Leistungsvereinbarung 2022 bis 2024 geschaffenen Professuren und Laufbahnstellen (insgesamt mindestens zehn) „als Frauenstellen zu widmen“. Dafür seien aber noch Beschlüsse des Senats und Universitätsrats erforderlich. Derzeit beträgt der Frauenanteil gesamt 23 Prozent.