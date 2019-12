Braunau: Ex-Richter wird Bezirkhauptmann

Gerald Kronberger wurde zum Bezirkshauptmann von Braunau ernannt. Der Jurist wurde von der sechsköpfigen Begutachtungskommission einstimmig empfohlen. Landeshauptmann Thomas Stelzer folgte dem Votum.

Der 44-Jährige war Richter am Bundesverwaltungsgericht und ist derzeit Stadtamtsdirektor von Neumarkt am Wallersee in Salzburg. Der gebürtige Braunauer wird am 1. Februar 2020 sein Amt antreten und folgt der interimistischen Leiterin, der Rieder Bezirkshauptfrau Yvonne Weidenholzer. Vorgänger Georg Wojak war, wie berichtet, abberufen worden. Man habe mit Kronberger eine erfahrene und verbindende Führungskraft ausgewählt, mit der die Bezirkshauptmannschaft eine verlässliche Anlaufstelle bleibe, sagte Stelzer.