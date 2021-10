"Der Amtsbonus hilft einem sicher", sagt Andreas Rabl im OÖNachrichten-Gespräch: "Als Bürgermeister ist man bekannt und genießt Vertrauen." Aber das ist laut dem Welser Stadtchef nicht der einzige Grund für den freiheitlichen Triumph in der Messestadt am vorigen Sonntag: "Wir haben in den vergangenen sechs Jahren tatsächlich das umgesetzt, was wir versprochen hatten." Rabl und die FPÖ Wels stemmten sich gegen den negativen blauen Trend. Bei der Landtagswahl verloren die Freiheitlichen 10,6