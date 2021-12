Nein, mit der Corona-Politik der oberösterreichischen FPÖ hat der Austritt nichts zu tun, betont Oliver Jeitler, ehemaliger FP-Obmann in Bad Leonfelden. Seine Ortsgruppe gab gestern in einer Aussendung bekannt, die Landespartei geschlossen zu verlassen. Innerparteiliche Differenzen mit der Bezirksparteileitung hätten zum Austritt und der Gründung der Partei "FDB – Freiheit der Bürger" geführt. Ein so drastischer Schritt nur wegen eines Streits mit der Bezirksparteileitung?