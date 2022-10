Birgit Gerstorfer wird Chefin der SPÖ-Pensionisten

Nach ihrem Abgang als SP-Landesparteichefin und im November als Landesrätin soll Birgit Gerstorfer Präsidentin des oberösterreichischen Pensionistenverbands (PV) werden. Das hat der PV-Landesvorstand am Dienstag beschlossen. Heinz Hillinger wird sich im März 2023 nach 14 Jahren als PV-Präsident zurückziehen, Gerstorfers Wahl als nachfolgerin soll am 14.März bei der Landeskonferenz erfolgen. Bis dahin wird sie sowohl in den Landesvorstand als auch in das Landespräsidium kooptiert.