Kritik sei "billig und falsch": Gewerkschaften verteidigen Streiks

"Zufriedenstellende Maßnahmen" zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Kindergärten fordern GPA und younion von LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP). Das von ihr geschnürte sechs Millionen Euro schwere Paket des Landes reicht ihnen nicht. Bis 31. Oktober geben sie Haberlander Zeit, sonst wird gestreikt, sagte GPA-Geschäftsführer Wolfgang Gerstmayer am Mittwoch. Sonst bleiben Einrichtungen geschlossen.

Eine Reaktion auf die Drohung gab es aus dem Büro Haberlander keine, der Klubobmann der oberösterreichischen Volkspartei Christian Dörfel sprang ein. Er sei verwundert über die "Position der Konfrontation", denn immerhin seien die Gewerkschaften in die Gespräche zum Kindergartenpaket eingebunden gewesen. Das stimme nicht, die Gewerkschaften seien in "keinster Weise in die Erstellung des Maßnahmenpakets" eingebunden gewesen. Es gab lediglich Vorgespräche, die Maßnahmen habe Haberlander "einseitig erstellt", halten Gerstamyer und younion-Landessekretär Mario Kalod fest.

Pädagogen "diskreditiert"

Dörfels Reaktion sei ein "plumper Versuch", Pädagogen und ihre Anliegen zu "diskreditieren". Der Klubobmann warf den Gewerkschaften vor, "permanent wichtige Berufsbilder" schlechtzureden und so "das Image ganzer Berufsgruppen" zu beschädigen. Das sei nicht nur ein "falscher", sondern auch ein "billiger Versuch", Unverständnis für die Proteste der Gewerkschaft zu schüren, sagt Gerstmayer.

Er fordert Dörfel auf, seine Behauptungen "umgehend" zurückzunehmen.

Fern der Realität

Schützenhilfe bekam Dörfl gestern vom Linzer Vizebürgermeister und Parteikollegen Martin Hajart. Er sprach sich für das Maßnahmenpaket des Landes aus, man müsse den "Maßnahmen Zeit geben". Dass Daniela Gebauer, Betriebsratsvorsitzende von den Kinderfreunden, die Kindergarteneinrichtungen am Mittwoch als "bloße Aufbewahrungsstätten" bezeichnete, zeige, wie "fern von der Realität GPA und younion" seien. Wie sollen die leeren stellen ebsetzt werden, wenn gar kein Personal da ist, reagiert Hajart auf die Gewerkschaftsforderung nach mehr Personal. Man hätte zuvor mit den Kindergartenträgern, wie der Stadt Linz, reden können, bevor man Streiks androhe.

Hajart schlägt einen "Oma-Dienst" vor: Pensionierte Pädaogoginnen könnten geringfügig in den Kindergärten angestellt werden, um so das übrige Personal zu entlasten und Lücken zu füllen. Zudem könnten "Crahskurse" angeboten werden.