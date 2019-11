Bildungsbehörde für eine Viertelmillion Kinder

LINZ. Das Bildungsbudget des Landes Oberösterreich ist mit 1,6 Milliarden Euro dotiert. Der größte Posten sind mit 1,3 Milliarden Euro die Ausgaben für das Personal. Für das Doppelbudget 2020/21 sind Zuwächse im Gesamtbudget von 2,7 bzw. 1,79 Prozent veranschlagt, wie Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) in einer Pressekonferenz erläuterte.

Organisatorisch beschäftigt das Ressort nach wie vor der Umbau des Landesschulrates in die Bildungsdirektion. Oberösterreich ist das einzige Bundesland, in dem auch der vorschulische Bereich in die neu geschaffene Behörde integriert wird. "Damit ist die Bildungsdirektion für knapp eine Viertelmillion Kinder und 29.000 Pädagogen zuständig", so Haberlander. Zwar sei die Neuorganisation nicht einfach, sie bringe aber viele Vorteile, ist die Landesrätin überzeugt: "Eine bessere Vernetzung untereinander und ein leichterer Übergang zwischen Kindergarten und Volksschule."

235 Millionen Euro werden für den Ausbau der Kinderbetreuung investiert. Für 2020 ist eine Erhöhung um 2,65 Prozent veranschlagt. Nicht geplant ist eine Änderung der Gebührenverordnung in den Kindergärten, betont Haberlander: "Die Gemeinden haben einen Spielraum. Ich empfehle aber, die Verordnung zu 100 Prozent umzusetzen." Wie berichtet, hatte die SPÖ heftige Kritik daran geübt, dass mit der Einführung der Nachmittagsgebühren Landesförderungen gekürzt wurden. Außerdem wurden Öffnungszeiten reduziert. Haberlander hingegen verweist auf 26 zusätzliche Gruppen, die 2018 eingerichtet wurden. (eiba)

