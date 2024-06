So soll die Bezahlkarte in Oberösterreich aussehen. Laut Landesrat Hattmannsdorfer handelt es sich um eine Debitkarte mit eigenem IBAN

Nach diversen Ankündigungen in den vergangenen Wochen stellten Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) und Walter Aichinger, Präsident des Oberösterreichischen Roten Kreuzes, am Montag die ersten Details zum Testbetrieb der Bezahlkarte für Asylwerber in Oberösterreich vor.