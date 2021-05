Betriebsimpfungenstarten früher

Außerdem starten die Betriebsimpfungen aus dem Landeskontingent nun eine Woche früher. Nächste Woche werden 7100 Dosen bereitgestellt, in den beiden Wochen darauf 21.000 und 11.900.

100 Firmen richten Impfstraßen ein. Geimpft wird dort mit Moderna und Johnson & Johnson.

Apotheken und Impfkärtchen

Die Apothekerkammer gab bekannt, dass sich geimpfte Personen nun in Apotheken einen Nachweis ihrer Impfung aus dem E-Impfpass ausdrucken lassen können.

Unverständnis herrscht darüber, dass bei einigen Geimpften die Corona-Impfung nicht in den meist gelben Impfpass eingetragen wurde. Das Land betont, dass Ärzte in Impfstraßen und Ordinationen das tun sollten, vor allem wenn es gewünscht wird. Wichtig sei jedenfalls, dass man sein Impfkärtchen mit Chargennummer und Arztunterschrift aufbewahrt – es gilt in Österreich als Nachweis und könnte beim Impfpass angeheftet werden.