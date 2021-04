Beeinträchtigte durchgeimpft: Lockerungen

Umfasst sind jene Menschen, die eine Wohnbetreuung erhalten, eine Mobile Hilfe oder persönliche Assistenz in Anspruch nehmen oder in einer Tagesstruktur (integrativ oder in Werkstätten) beschäftigt sind. 6600 von ihnen haben sich impfen lassen. Dazu kommen 3700 Betreuungspersonen.

Wegen der Durchimpfung und der stabil niedrigen Infektionslage in den Einrichtungen werden nun weitere Lockerungsschritte gesetzt, gaben Landeshauptmann-Stellvertrterin Christine Haberlander (VP) und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP) am Mittwoch bekannt. Die "fähigkeitsorientierten Aktivitäten" können ab 3. Mai wieder in Anspruch genommen werden, außerdem gibt es keine Einschränkungen mehr bei Neuaufnahmen, auch tageweises Kurzzeitwohnen wird wieder möglich.