Der VP-Bürgermeister von Pennewang (Wels-Land) wurde am Freitag mit 32 von 33 Stimmen vom Bauernbund-Vorstand nominiert. Der Bauernbund hat in der Vollversammlung die absolute Mehrheit mit 24 von 35 Kammerräten. Notwendig wird die Neuwahl wegen des Wechsels von Präsidentin Michaela Langer-Weninger als Agrarlandesrätin für die ÖVP in die Landesregierung. Wie berichtet, galt Waldenberger als Favorit. Die Sitzungen der Gremien dauerten bis in den frühen Abend, es wurde intensiv diskutiert.